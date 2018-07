Tekirdağ'da yolcu treninin 6 vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var (3) Yeniden

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesi ile İstanbul Halkalı seferini yapan yapan yolcu treninin 6 vagonu, Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrildi. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, hava şartlarından kaynaklanan teknik bir nedenle kazanın meydana geldiğini belirterek, "Maalesef yaralılarımız var, ölülerimiz var. Yaralılarımızın büyük bölümü hastanelere sevk edildi. Emniyet, jandarma tüm ekipler olay yerinde çalışmalar devam ediyor" dedi.Edirne'nin Uzunköprü ilçesi'nden 120 yolcusu ile İstanbul Halkalı gitmek üzere hareket eden yolcu treni saat 15.45 sıralarında Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrildi. Metrelerce sürüklenen trende bulunan yolcular büyük korku ve dehşet yaşadı. Can pazarının yaşandığı kazada ölenlerin olduğu belirtilirken çok sayıda yolcu da yaralandı. Kazanın hemen ardından yara almadan kurtulan yolcular, vagonlarda bulunan yaralıları dışarı çıkartmaya çalışın, demiryolu çevresi insan yığınıyla doldu.EKİPLER KAZA YERİNE ULAŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİKazadan heman sonra bölgeye ilk olarak yakında bulunan Sarılar Köyü Muhtarı Fuat Döner imle köylüler ulaştı. Kazazedeleri ilk yardımı köylüler yaparken, Sarılar Köyü Muhtarı Fuat Döner, "Bölgeye araçla ulaşım çok zor. Benim gördüğüm kadarıyla 6 vagon raylardan çıkıp devrilmiş durumdu. Yaralılara ilk gelen sağlık ekipleri müdahale ediyor. Buradaki yaralıları tahliye etmek için havadan müdaha gerekir" dedi.ÇİFTLİKTE KRİZ MERKEZİ KURULDUKaza ihbarının ardından jandarma, polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitmek üzere hareket etti. Ancak bölgenin yoğun yağış alması ve yol olmaması nedeniyle ekipler kaza yerine ulaşmakta büyük güçlük çekti. Kazanın yaşandığı bölgeye ulaşan sağlık, AFAD, itfaiye ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, köylülere ait traktörlerle yakınlarda bulunan bir çiftliğe götürüldü. Çiftlikte kriz masası oluşturulurken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunduktan sonra ambulanslar ve hava ambulanslarıyla hastanelere kaldırıldı.Bu arada kazadan yara almadan ya da hafif yaralı olarak kurtulanlar da diğer yaralıları yardım etmek için büyük çaba harcadığı görüldü. Olay yerinde yaralıları hastanelere sevk etmek için çok sayıda ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın hav aambulanslarının yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait hava ambulansları da devreye sokuldu.VALİ: KAZANIN NEDENİ HAVA MUHALEFETİTekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, kazada 6 vagonun da devrildiğini söyledi. Vali Ceylan, hava şartlarından kaynaklanan teknik bir nedenle kazanın meydana geldiğini belirtti. Arazinin çamurlu olması nedeniyle bölgeye paletli araçların da sevk edildiğini belirten Vali Ceylan, "Maalesef yaralılarımız var, ölülerimiz var. Ölü konusunda net bir rakam veremiyoruz, çalışmalar devam ediyor. Yaralılarımızın büyük bölümü hastanelere sevk edildi. Emniyet, jandarma tüm ekipler olay yerinde çalışmalar devam ediyor." dedi.HAVA AMBULANSLARISağlık Bakanlığı kaza yerine 2 hava ambulansı sevk etti. Hava ambulasları yaralıları bölgeden alıp, hastanelere götürüyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da 6 kurtarma aracı ve 24 kurtarma personelinin bölgeye sevk edilerek çalışmalara destek vereceği belirtildi. Ayrıca çevre ilçelerden de çok sayıda ekipler kaza bölgesine sevk edildi.KAN ANONSUTekirdağ Çorlu ilçesi Belediye Başkanlığı, kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan yaralılar için acil kan verilmesi çağrısında bulundu. Belediyeden yapılan açıklamada, "Sarılar mahallemizde meydana gelen tren kazasında yaralanan vatandaşlarımız için her gruptan acil kana ihtiyaç vardır. Vatandaşlarımızın başta Çorlu Devlet Hastanesi olmak üzere Çorlu’daki tüm hastanelere kan vermek üzere başvurmaları önemle rica olunur" denildi.BAŞBAKANLIK: BAKANLAR BÖLGEYE GİTTİKaza ile ilgili Başbakanlık'tan da açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Edirne-Halkalı seferini yapan banliyö treninin Muratlı-Balabanlı bölgesine geldiğinde dray olması sonucu kaza meydana gelmiştir. Yaralılar ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına ise baş sağlığı diliyorum.Sayın Başbakanımız, kazanın ardından bölgeye giden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ile telefonla görüşerek olay hakkında bilgi aldı. Gelişmeler an be an takip edilmektedir."

FOTOĞRAFLI