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Tekirdağ'da yolcu treninin 5 vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var (4)

BAKANLIK: 362 YOLCU 6 MÜRETTEBAT VARDI Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasıyla ilgili açıklama yaptı. yapılan saçıklamada, "08 Temmuz 2018 tarihinde Uzunköprü-Halkalı...

Tekirdağ'da yolcu treninin 5 vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var (4)

BAKANLIK: 362 YOLCU 6 MÜRETTEBAT VARDI
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasıyla ilgili açıklama yaptı. yapılan saçıklamada, "08 Temmuz 2018 tarihinde Uzunköprü-Halkalı arasında 6 vagon, 362 yolcu ve 6 personel ile seferini yapan 12703 trenin Balabanlı-Çorlu arası kilometre162’de seyri esnasında, saat 17.00 sıralarında dizide bulunan 5 vagon raydan çıkarak devrilmiştir" denildi. 
KAZANIN NEDENİ 'AŞIRI YAĞIŞLAR'
Kazanın bölgede meydana gelen aşırı yağışlardan kaynaklandığı belirtilen Bakanlık açklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Kazanın aşırı yağmur yağışları nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması nedeni ile meydana geldiği tespit edilmiştir. Arama kurtarma ekipleri, kaza yerine intikal etmiştir. Yaralılara gerekli müdahaleler hızla yapılmaktadır. İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordineli bir şekilde çalışmalar başlatılmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın ambulans helikopterleri, İçişleri Bakanlığı’nın kurtarma helikopterleri, olay yerine varmıştır. TCDD’ye ait vinçli kurtarma yardım ekibi Halkalı’dan hareket etmiş olup olay yerine gidiyor. Alpullu’dan Arama Kurtarma araçları da olay yerine sevk edilmiştir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara’dan hareket etmiş olup, kaza yerine gitmekedir. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda Müsteşar Suat Hayri Aka Başkanlığında kriz merkezi oluşturulmuştur. Çorlu’da ise Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan Başkanlığında kriz merkezi kurulmuş olup, bakanlığımız ile koordineli bir şekilde çalışmaları sürdürmektedir. Kaza ile ilgili gelişmeler yakıdan takip edilmekte olup konuyla ilgiyi yeni bilgiler edinildikçe gerekli açıklamalar kriz merkezimiz tarafından yapılacaktır."

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