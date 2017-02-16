Tekirdağ'da yol kenarında 15 keçi leşi bulundu

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi karayolu üzerinde 15 keçi leşi bulundu. Keçiler, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildikten sonra gömüldü.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa İlçe Belediyesi Çağrı Merkezi'ne Malkara karayolu üzerinde yol kenarında ölü keçilerin bulunduğu ihbarı üzerine zabıta ekipleri bölgeye gönderildi. Zabıta ekipleri, Malkara yolu üzerindeki Aşağıkılıçlı Mahallesi sapağında 15 keçi leşiyle karşılaştı. Zabıta ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda, kim ya da kimler tarafından terk edildiği belli olmayan 15 keçinin ölü olarak yol kenarına bırakıldığını tespit etti. Olayla ilgili yapılan kontrollerden sonra, gerekli raporların tutulması için Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na ve Süleymanpaşa İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerine haber verildi.

Süleymanpaşa İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri tarafından hayvanların bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadığını araştırmak için iç organları boşaltılıp yapılan inceleme sonucunda hayvanların herhangi bir hastalık taşımadığı belirlendi. İnceleme ve tutanakların tutulmasının ardından 15 keçi leşi kazılan derin çukurlara dezenfekte işlemi gerçekleştirerek gömüldü. Ölü keçileri kimin bıraktığı konusunda araştırma sürüyor.

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