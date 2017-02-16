Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BEYAZIT KAMPÜSÜ ÖNÜNDE GÜVENLİKÇİLERLE ÖĞRENCİLER ARASINDA GERGİNLİK: 6 GÖZALTI
İstanbul Üniversitesi karıştı
Hasta bakıcı, refakatçi kıza tecavüz etti iddiası
Hasta bakıcı, refakatçi kıza tecavüz...
Odatv tavasında flaş diyalog, 12 Nisana ertelendi
Odatv tavasında flaş diyalog, 12...
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla saldırı... Çok sayıda ölü var
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla...

Tekirdağ'da yol kenarında 15 keçi leşi bulundu

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi karayolu üzerinde 15 keçi leşi bulundu. Keçiler, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildikten sonra gömüldü. Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa İlçe Belediyesi Çağrı Merkezi'ne...

Tekirdağ'da yol kenarında 15 keçi leşi bulundu

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi karayolu üzerinde 15 keçi leşi bulundu. Keçiler, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildikten sonra gömüldü.
Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa İlçe Belediyesi Çağrı Merkezi'ne Malkara karayolu üzerinde yol kenarında ölü keçilerin bulunduğu ihbarı üzerine zabıta ekipleri bölgeye gönderildi. Zabıta ekipleri, Malkara yolu üzerindeki Aşağıkılıçlı Mahallesi sapağında 15 keçi leşiyle karşılaştı. Zabıta ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda, kim ya da kimler tarafından terk edildiği belli olmayan 15 keçinin ölü olarak yol kenarına bırakıldığını tespit etti. Olayla ilgili yapılan kontrollerden sonra, gerekli raporların tutulması için Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na ve Süleymanpaşa İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerine haber verildi.
Süleymanpaşa İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri tarafından hayvanların bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadığını araştırmak için iç organları boşaltılıp yapılan inceleme sonucunda hayvanların herhangi bir hastalık taşımadığı belirlendi. İnceleme ve tutanakların tutulmasının ardından 15 keçi leşi kazılan derin çukurlara dezenfekte işlemi gerçekleştirerek gömüldü. Ölü keçileri kimin bıraktığı konusunda araştırma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.