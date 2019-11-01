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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde uyuşturucu...
GÜVENLİK 31.10.2019, 14:55
TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Önceden belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda satışa hazır uyuşturucu madde, 1 tabanca, 1 av tüfeği, mermiler ele geçirildi. Operasyon kapsamında aranan 7 kişiden 5'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Önceden belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda satışa hazır uyuşturucu madde, 1 tabanca, 1 av tüfeği, mermiler ele geçirildi. Operasyon kapsamında aranan 7 kişiden 5'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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