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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

TEKİRDAĞ'da, polis ekiplerince önceki gün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...

GÜVENLİK 06.09.2019, 09:54
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama
TEKİRDAĞ'da, polis ekiplerince önceki gün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Süleymanpaşa, Muratlı, Hayrabolu ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Harekete geçen polis ekiplerince belirlenen adreslere, önceki gün, operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda, satışa hazır halde toplam 312 gram uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. 17 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla 3 kişi de savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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