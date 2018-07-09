Tekirdağ'da tren faciasında bilanço ağır: 24 ölü, 318 yaralı (5)

UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ ÖLENLERİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 24 kişinin öldüğü 318 kişinin de yaralandığı tren kazasının ardından trenin kalkış noktası olan Edirne'nin Uzunköprü ilçesi belediyesi, sosyal medya hesabından ölenlerin isimlerini açıkladı.

Listeye göre ölenlerin 12'si Uzunköprü, 2'si Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesi, 4'ü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi, 3'ü Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi ve 2'si İstanbul nüfuslarına kayıtlı. Kazada yaşamını yitirenlerin isimleri şöyle:

Ersen Gül, Serhat Şahin, Melek Tuna, Ayşe Başaran, Ergün Kerpiç, Hakan Sel, Oğuz Arda Sel, Özge Nur Dikmen, Gülce Dikmen, Sena Köse, İrfan Kurt, Mavinur Tiflizden, Bahar Koçman, Yağmur Laçin, Özcan Cesur, Derya Kurtuluş, Beren Kurtuluş, Emel Duman, Bihter Bilgin, Ömer Alperen Can, Seyfi Ergül, Zübeyde Seven, Gani Kartal ve Rubize Kartal.