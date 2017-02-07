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Tekirdağ'da torbacı operasyonu: 16 gözaltı

Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ'da sokaklarda uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik polisin gerçekleştirdiği operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alınırken, silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa...

Tekirdağ'da torbacı operasyonu: 16 gözaltı

Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ'da sokaklarda uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik polisin gerçekleştirdiği operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alınırken, silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu, Zafer Mahallesi ve Malkara'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen sokak satıcılarına yönelik  eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Büro ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız av tüfeği ve 31  av fişeği, 1 kuru sıkı tabanca, 53 fişek sentetik uyuşturucu bonzai, 40 uyuşturucu hap, 2 fişek esrar, 20 uyuşturucu paketlemede kullanılan kağıt parçaları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki soruşturmaları sürüyor.
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