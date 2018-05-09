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Tekirdağ'da telefon dolandırıcılığına 4 tutuklama

TEKİRDAĞ'da polis tarafından düzenlenen operasyonlarda, telefonla dolandırıcılık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı. Çorlu İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma...

Tekirdağ'da telefon dolandırıcılığına 4 tutuklama
TEKİRDAĞ'da polis tarafından düzenlenen operasyonlarda, telefonla dolandırıcılık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.
Çorlu İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında; Çorlu, Hayrabolu, Çerkezköy ve Süleymanpaşa ilçeleri ile Afyonkarahisar, İstanbul, Muğla, Aksaray, Düzce, Aksaray ve Yalova illerinde gerçekleşen nitelikli dolandırıcılık ile nitelikli dolandırıcılığa teşebbüsü olaylarına ilişkin Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu 5'i teşebbüs aşamasında, 15 dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edilen S.K., Ö.Y., E.Y., A.K. ve M.Ö. Çorum'da, H.C. ise Kırıkkale'de yakalandı. Aynı suçtan aranan A.B., Ö.B. ve A.G.'nin ise cezaevinde oldukları tespit edildi. Şüphelilerin kendilerini telefonda vali ve valilik özel kalem müdürü olarak tanıtıp, vatandaşları yaklaşık 80 bin lira dolandırdıkları belirlendi.
Gözaltına alınanlardan E.Y., savcılık talimatıyla Çorum Cumhuriyet Savcılığı'na teslim edilirken diğer şüpheliler Tekirdağ'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden S.K., Ö.Y., A.K. ve M.Ö. 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. H.C. ise yaşlı ve hasta olduğuna dair rapor sunduğu mahkemece serbest bırakıldı.

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