Tekirdağ'da tarihi olduğu değerlendirilen Tevrat ele geçirildi/ Ek fotoğraflar
12 Haziran 2019 Çarşamba 12:10
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