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Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu

TEKİRDAĞ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda çok sayıda tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.  Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin elindeki tarihi eserleri satmak istediği...

Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu
TEKİRDAĞ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda çok sayıda tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. 
Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin elindeki tarihi eserleri satmak istediği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan teknik takibin ardından ekipler, merkez ilçeye bağlı Banarlı Mahallesi'nde oturan Halil B.nin (49) evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 53 sikke, 14 toprak obje, 3 küp, 5 bronz sürahi/bardak, 4 tabak, 1 toprak dibek takımı ile 2 arama detektörü, 1 av tüfeği ve bir miktar para ele geçirildi. Objelere incelenmek üzere el konulurken, taksirle yarama' suçundan da arandığı tespit edilen Halil B. gözaltına alındı.

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