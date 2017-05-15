Tekirdağ'da silahlı gaspa 3 tutuklama

Özan TAŞOYAR / MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde kiraladıkları araç ile akaryakıt istasyonunda silahlı gasp yaptıkları iddia edilen ve polisten kaçarken biri bacağından vurularak yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, önceki gece Marmara Ereğlisi İlçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, D.K., S.Ç., L.Ç., D.U. kiraladıkları araçla bir akaryakıt istasyonuna gitti. Burada istasyon çalışanına silah gösteren 4 şüpheli, kasada bulanan 1500 TL'yi alarak kaçtğı. Haber verilmesi üzerine istasyona giden Marmara Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri tüm bölgedeki güvenlik kameraları tek tek inceledikten sonra aracın İstanbul'dan kiralandığını belirledi. Polis, şüphelilerden S.Ç., L.Ç., D.K,'yı yakaladı. Şüphelilerden, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş suçtan aranması bulanan D.U.'u ise sokak üzerinde polisleri görünce kaçmaya başladı. Polisin dur ihtarına rağmen kaçmaya devam eden D.U., bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Polis olay yerine yakın bir yerde soyngunda kullanılan silahı buldu.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden L.Ç., S.Ç., D.U. tutuklanırken, D.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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