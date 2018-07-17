Tekirdağ'da silah kaçakçılığına 3 tutuklama

TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonda, 19 kurusıkı tabanca, av tüfeği, fişekler ve silah yapımında malzemeler ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede silah kaçakçılığı ve kurusıkı tabancaları bozarak etkin hale getirenlere yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında M.E., S.M., H.K. ve K.V.B., hakkında yakalama kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapanların adreslerine eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan aramalarda, 19 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 25 şarjör, 101 tabanca fişeği ve silah yapımında kullanılan materyaller ele geçirdi. Öte yandan şüphelilerin işyerine kurulan torna makinesi ile kurusıkı tabancaların yiv ve setlerini değiştirerek normal silaha çevirdikleri belirlendi.Emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.M., H.K. ve K.V.B., tutuklanırken M.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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