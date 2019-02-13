Tekirdağ'da 'Şahinler' operasyonu: 13 gözaltı

TEKİRDAĞ'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen ve 4 ili kapsayan eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir takibe aldıkları 'Şahinler' olarak adlandırılan suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi, İstanbul, Samsun ve Kırklareli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 5 adet tabanca, 2 av tüfeği silahlara ait mermiler ele geçirildi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten yaralama ve 6136 sayılı kanuna muhalefet'ten gözaltına alınan şüphelilerin soruşturmaları Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde sürdürülüyor.