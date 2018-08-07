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Tekirdağ'da PKK şüphelisine gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde terör örgütü PKK/KCK adına 'sorumlu düzeyde' faaliyetler yürüttüğü öne sürülen C.A., polisin evine düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi...

Tekirdağ'da PKK şüphelisine gözaltı
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde terör örgütü PKK/KCK adına 'sorumlu düzeyde' faaliyetler yürüttüğü öne sürülen C.A., polisin evine düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi'nde PKK/KCK terör örgütü adına sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğüne yönelik hakkında ihbarda bulunulan, C.A.'nın evine savcılık talimatıyla operasyon düzenledi. C.A. gözaltına alınırken, evde bulunan 4 örgütsel kitap, bilgisayar, cep telefonu gibi dijital materyal ile çok sayıda av tüfeği fişeği-şarjörü, 1 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Şüpheli C.A. hakkında daha önce de sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenerek 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma yürütüldüğü tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen C.A., ifadesi için emniyete götürüldü.

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