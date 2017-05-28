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Tekirdağ'da otomobilde başından vurulmuş ceset

Mehmet YİRUN / ÇORLU(Tekirdağ), () – İSTANBUL'da elektrik tamirciliği yapan 34 yaşındaki Tayfun Torun, Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde bir dinlenme tesisinde park halindeki otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Araç içerisinde...

Tekirdağ'da otomobilde başından vurulmuş ceset

Mehmet YİRUN / ÇORLU(Tekirdağ), () – İSTANBUL'da elektrik tamirciliği yapan 34 yaşındaki Tayfun Torun, Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde bir dinlenme tesisinde park halindeki otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Araç içerisinde bir tabanca ve 2 cep telefonu bulunan Torun'un intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.
Dün gece 02.30 sıralarında TEM otobanı Çorlu mevkisindeki bir dinlenme tesisinde uzun süredir park halinde olan 34 ZJ 4151 plakalı otomobilden şüphelenenler jandarmaya haber verdi. Araçta inceleme yapan jandarma ekipleri sürücü koltuğundaki Tayfun Torun’un başından vurulmuş cesedini buldu. Araç içerisinde bir tabanca ile Torun’a ait iki cep telefonu bulundu. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Torun’un cesedi otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Torun’un intihar etmiş olabileceği üzerinde durulurken, soruşturma sürüyor.
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