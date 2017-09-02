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Tekirdağ'da otomobil otobüse çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),() - TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde önünde seyreden yolcu otobüsüne arkadan çarpan otomobilde bulunan 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 04.30 sıralarında Malkara-Keşan karayolu üzerindeki Izgara...

Tekirdağ'da otomobil otobüse çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),() - TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde önünde seyreden yolcu otobüsüne arkadan çarpan otomobilde bulunan 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 04.30 sıralarında Malkara-Keşan karayolu üzerindeki Izgara Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 22 yaşındaki Sinan Türker yönetimindeki 59 ZS 993 plakalı otomobil, Yunanistan'dan aldığı 19 yolcuyu İstanbul'a götüren 46 yaşındaki Metin Tokgöz yönetimindeki 34 YT 962 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurda yığınına dönen otomobilde bulunan Baki Çevik (34), Süleyman Türker (48) ve Mustafa Özel (51) olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta sıkışan sürücü Sinan Türker ile İslam Çevik (39) ise ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kaza kırım ekiplerince çıkarılarak, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar buradaki ilk müdahalelerinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
ARAÇTA İÇKİ ŞİŞELERİ BULUNDU
Kazada  hayatını kaybeden Baki Çevik, Süleyman Türker ve Mustafa Özel'in cesetleri Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde jandarma ekiplerince araç içerisinde yapılan incelemede içki şişeleri olduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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