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Tekirdağ'da okul yakınlarında uyuşturucu satanlara operasyon: 11 gözaltı
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde okul çevrelerinde uyuşturucu sattıkları belirlenen 6'sı aynı aileden 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, esrarı 'kına', bonzaiyi 'barbi' ve uyuşturucu hapları da 'şeker' diye tabir ederek...
GÜVENLİK 26.09.2019, 11:12
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde okul çevrelerinde uyuşturucu sattıkları belirlenen 6'sı aynı aileden 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, esrarı 'kına', bonzaiyi 'barbi' ve uyuşturucu hapları da 'şeker' diye tabir ederek satmaya çalıştıkları belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu şebekesinin özellikle okul yakınlarında uyuşturucu sattığını belirledi. Savcılığın izniyle polis şüphelileri takibe aldı. Yapılan çalışmada şüphelilerin uyuşturucuyu hurdacı arabasında sattıkları, çocukları kurye, kadınları da sokak satıcısı olarak kullandıkları belirlendi. Şebekenin polis takibinden kurtulmak için de sürekli yer değiştirdiği tespit edildi. Ayrıca şebeke üyelerinin telefonla kendilerini arayanlara esrarı 'kına', bonzaiyi 'barbi' ve uyuşturucu hapları da, 'şeker' diye tabir ederek satmaya çalıştıkları belirlendi.
Yaklaşık üç ay süren fiziki ve teknik takibin ardından şebeke liderliğini A.K.’nin yaptığı şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda 500 gram bonzai, 100 gram eroin, 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 6'sı aynı aileden olmak üzere aralarında kadınların da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınarak, haklarında soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu şebekesinin özellikle okul yakınlarında uyuşturucu sattığını belirledi. Savcılığın izniyle polis şüphelileri takibe aldı. Yapılan çalışmada şüphelilerin uyuşturucuyu hurdacı arabasında sattıkları, çocukları kurye, kadınları da sokak satıcısı olarak kullandıkları belirlendi. Şebekenin polis takibinden kurtulmak için de sürekli yer değiştirdiği tespit edildi. Ayrıca şebeke üyelerinin telefonla kendilerini arayanlara esrarı 'kına', bonzaiyi 'barbi' ve uyuşturucu hapları da, 'şeker' diye tabir ederek satmaya çalıştıkları belirlendi.
Yaklaşık üç ay süren fiziki ve teknik takibin ardından şebeke liderliğini A.K.’nin yaptığı şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda 500 gram bonzai, 100 gram eroin, 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 6'sı aynı aileden olmak üzere aralarında kadınların da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınarak, haklarında soruşturma başlatıldı.
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