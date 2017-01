Tekirdağ'da kapkaççı tutuklandı

TEKİRDAĞ'da yolda yürüyen bir kadının çantasını kapıp kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan Bayram C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kapkaç anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesi'nde alışverişe giden Vildan A., evine dönmek için yola çıktı. Bu sırada kadını arkasından takip eden Bayram C., kolundaki çantayı alarak kaçtı. Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olan Vildan A., şüphelinin yakalanmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, cadde üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelinin Bayram C. olduğunu tespit etti. Evinde gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Şüphelinin kadının çantasını alarak kaçması çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadın yolda yürürken, şüphelinin kadının çantasını alarak kaçtığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



