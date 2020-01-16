Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 12 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde kaçak kazı yapan 12 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçeköy ve Kavacık mahallelerinde define aramak için kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı. İhbar üzerine belirtilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1'i kadın 12 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerle birlikte kazıda kullanılan kazma, kürek, jeneratör, hilti, iskele, halat ve kova gibi malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.



