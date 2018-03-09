Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Alperen Ocakları başkanı Kürşat Mican'ın içinde olduğu aracına silahlı saldırı
Alperen Ocakları başkanı Kürşat Mican'a...
Sivas'ta sahte 'Glock' operasyonu
Sivas'ta sahte 'Glock' operasyonu
ABD'de hane halkı borçlarında 11 yılın en hızlı artışı 
ABD'de hane halkı borçlarında 11...
Şişli Belediyesi'de iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Şişli Belediyesi'de iki başkan yardımcısı...

Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ'da, jandarma tarafından düzenlenen kaçak içki operasyonunda, sahte ve gümrük kaçağı bin 225 litre içki ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.  Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı...

Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ'da, jandarma tarafından düzenlenen kaçak içki operasyonunda, sahte ve gümrük kaçağı bin 225 litre içki ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı. 
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada; Ergene'nin Vakıflar, Yeşiltepe ve Sağlık mahallelerinde sahte içki üretilen ve gümrük kaçağı içkilerin olduğu adresleri belirledi. Jandarma, operasyon düzenlediği adresler ile şüphelilerin ev ve araçlarında yaptığı aramalarda, bin 225 litre gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirdi. B.K., E.G., Ö.K. ve N.B. adlı şüpheliler ise gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, kaçak ve sahte içkilerden elde edildiği belirlenen 25 bin TL ele geçirildi.
Sahte ve kaçak içkilere imha edilmek üzere el konulurken, 4 şüphelinin jandarmadaki sorgularının sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314