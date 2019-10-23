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Tekirdağ'da kaçak avlanan 2 ton midye ele geçirildi
TEKİRDAĞ'da, kaçak olarak avlanan 2 ton midye ele geçirildi. Midyelerin Marmara Denizi’nin çeşitli noktalarından avlandığı tespit edildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne kaçak yollarla midye avlandığı...
GÜVENLİK 23.10.2019, 14:25
TEKİRDAĞ'da, kaçak olarak avlanan 2 ton midye ele geçirildi. Midyelerin Marmara Denizi’nin çeşitli noktalarından avlandığı tespit edildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne kaçak yollarla midye avlandığı ve bu midyelerin bir araç ile satışa götürüldüğü yönünde ihbar yapıldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, kaçak midyelerin taşındığı kamyonetin plakasını belirleyerek, geçiş güzergahında önlem aldı.
Polisin, Beyazköy civarında durdurduğu 22 AN 551 plakalı kamyonette yapılan aramada, 2 ton akivades midyesi ele geçirildi.
Araçta bulunan 2 şüpheliye 1380'er lira para cezası uygulanırken, ele geçirilen canlı midyeler polis tarafından denize bırakıldı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne kaçak yollarla midye avlandığı ve bu midyelerin bir araç ile satışa götürüldüğü yönünde ihbar yapıldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, kaçak midyelerin taşındığı kamyonetin plakasını belirleyerek, geçiş güzergahında önlem aldı.
Polisin, Beyazköy civarında durdurduğu 22 AN 551 plakalı kamyonette yapılan aramada, 2 ton akivades midyesi ele geçirildi.
Araçta bulunan 2 şüpheliye 1380'er lira para cezası uygulanırken, ele geçirilen canlı midyeler polis tarafından denize bırakıldı.
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