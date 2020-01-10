Son Dakika
Tekirdağ'da ışık ihlali yapan sürücü, otomobile çarpınca yaşamını yitirdi
GÜVENLİK 10.01.2020, 19:28
TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, ışık ihlali yapan emekli polis memuru Muammer Veliler (58), otomobilinin başka bir otomobile çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, öğlenden sonra, Saray- Kapaklı ilçeleri arasındaki Bağlar mevkiindeki kavşakta meydana geldi. Emekli polis memuru Muammer Veliler'in kullandığı 35 CED 07 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün ışık ihlali yapması sonucu Erdem Mert Gökçe yönetimindeki 45 US 777 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada iki otomobilde hurdaya dönerken, ağır yaralanan Muammer Veliler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Veliler, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.
Kaza, öğlenden sonra, Saray- Kapaklı ilçeleri arasındaki Bağlar mevkiindeki kavşakta meydana geldi. Emekli polis memuru Muammer Veliler'in kullandığı 35 CED 07 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün ışık ihlali yapması sonucu Erdem Mert Gökçe yönetimindeki 45 US 777 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada iki otomobilde hurdaya dönerken, ağır yaralanan Muammer Veliler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Veliler, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 10 Ocak 2020
|İmsak
|06:51
|Güneş
|08:21
|Öğle
|13:17
|İkindi
|15:40
|Akşam
|18:02
|Yatsı
|19:27
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|58
|2. Leicester City
|21
|45
|3. Man City
|21
|44
|4. Chelsea
|21
|36
|5. M. United
|21
|31
|6. Tottenham
|21
|30
|7. Wolverhampton
|21
|30
|8. Sheffield United
|21
|29
|9. Crystal Palace
|21
|28
|10. Arsenal
|21
|27
|11. Everton
|21
|25
|12. Southampton
|21
|25
|13. Newcastle
|21
|25
|14. Brighton
|21
|24
|15. Burnley
|21
|24
|16. West Ham
|20
|22
|17. Aston Villa
|21
|21
|18. Bournemouth
|21
|20
|19. Watford
|21
|19
|20. Norwich City
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|40
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Atletico Madrid
|19
|35
|4. Sevilla
|19
|35
|5. Real Sociedad
|19
|31
|6. Valencia
|19
|31
|7. Getafe
|19
|30
|8. Athletic Bilbao
|19
|29
|9. Villarreal
|19
|28
|10. Granada
|19
|27
|11. Levante
|19
|26
|12. Osasuna
|19
|24
|13. Real Betis
|19
|24
|14. Real Valladolid
|19
|21
|15. Deportivo Alaves
|19
|20
|16. Eibar
|19
|19
|17. Celta de Vigo
|19
|15
|18. Mallorca
|19
|15
|19. Leganés
|19
|14
|20. Espanyol
|19
|11