Tekirdağ'da işçi midibüsü dereye yuvarlandı: 18 yaralı

Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),()- TEKİRDAĞ'ın Ergene İlçesi'nde fabrika işçilerini taşıyan midibüsün yoldan çıkıp dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı.

Kaza, Ergene İlçesi'nin Ulaş Mahallesi mevkinde bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Özel bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Nihat Hacıoğlu yönetimindeki 59 S 6227 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak dereye yuvarlandı. Kazada midibüs sürücüsü Hacıoğlu ile birlikte 17 işçi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulanslar ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıları ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI