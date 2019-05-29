Tekirdağ'da, göçmen kaçakçılığı operasyonunda 12 tutuklama

Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, jandarmanın göçmen kaçakçılığı şebekesine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 12 kişi, mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Marmara Ereğlisi Yeniçiftlik Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına kaçıran şebeke üyelerine yönelik çalışma başlattı. İstanbul'dan Yunanistan ve Bulgaristan sınırına giden yollarda önlem alan jandarma ekipleri, sınıra göçmenleri götüren 8 şüpheli ile 140 kaçağı yakaladı. Kaçak göçmenler, Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 8 kişinin ardından şebekenin Çorlu ve İstanbul ayağını oluşturan 5 şüpheli daha yakalandı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen E.G., Ş.Ş., K.Ş., S.İ., B.V., Y.S., S.A., E.Ç., A.G., İ.K., V.G. ve A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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