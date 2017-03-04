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Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 6 tutuklama

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ’ın merkez Süleymanpaşa İlçesi’nde polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa İlçesi’ne...

Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 6 tutuklama

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ’ın merkez Süleymanpaşa İlçesi’nde polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa İlçesi’ne bağlı Barboros ve Kumbağ Mahallesi'nde pansiyon ve bazı evlerde fuhuş yaptıkları belirlenen kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 8 kişi tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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