Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 8 tutuklama

TEKİRDAĞ'da, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 24 kişiden 8’i, tutuklandı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin TSK'daki kripto...

Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 8 tutuklama
TEKİRDAĞ'da, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 24 kişiden 8’i, tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından Tekirdağ merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı. Adli kontrol uygulanan 8 şüphelinin etkin pişmanlık hükmünden faydalandığı öğrenildi. Diğer 4 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı.
Öte yandan, firari durumdaki 2 zanlının yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328