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Tekirdağ'da FETÖ'nün yeni hücre evlerine operasyonda 5 tutuklama

TEKİRDAĞ'da, FETÖ/PDY'nin, darbe girişiminin ardından yeniden oluşturduğu hücre evlerine düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 11 kişiden 5'i tutuklandı. 31 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Tekirdağ...

Tekirdağ'da FETÖ'nün yeni hücre evlerine operasyonda 5 tutuklama
TEKİRDAĞ'da, FETÖ/PDY'nin, darbe girişiminin ardından yeniden oluşturduğu hücre evlerine düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 11 kişiden 5'i tutuklandı. 31 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'nin güncel faaliyetlerinin tespiti amacıyla yaptığı çalışmada, örgütün küçülerek yapılanmasını sürdürdüğü ve yeni 'il abileri', 'ilçe abileri', eğitim danışmanları' atadığı belirlenerek, bu kişiler takibe alındı. Örgütün yönetici pozisyonundaki üyelerinin, adli soruşturma kapsamında kaçak olarak yaşayan örgüt üyelerinin saklanmaları için, 'gaybubet' ve 'hijyen evleri' oluşturduğu ve bu evlerde yaşayanların da ihtiyaçlarını karşıladığı tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen hafta belirlenen hücre evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, haklarında arama kararı bulunan ve firari konumda olanlar ile yurt dışına kaçmak için hazırlık yapanlarında bulunduğu 42 şüpheli yakalandı.
BYLOCK BENZERİ YENİ BİR İLETİŞİM PROGRAMI
Tekirdağ polisi, hücre evlerinde ele geçirilen dijital malzemeler üzerinde yaptığı incelemede yeni bir haberleşme sistemini ortaya çıkardı. Örgütün 'ByLock' benzeri internet veri tabanına sahip yeni bir iletişim programı kullandıkları belirlendi.
​Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 11'i adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartı olmak üzere, 6 kişi ise serbest bırakıldı.
Diğer 31 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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