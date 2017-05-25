Tekirdağ'da FETÖ'nün 'kripto' yapılanmasında tutuklu sayısı 100'e çıktı

TEKİRDAĞ merkezli FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvetleri'ndeki 'kripto' yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar tutuklanan şüpheli sayısı 100'e ulaştı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 'kripto' yapılanmasına ilişkin soruşturma çerçevesinde, son olarak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu gözaltına alınan 89 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 57'si adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklandı, 48'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar tutuklanan şüpheli sayısı ise 100'e çıktı. Emniyette bulunan 32 şüphelinin ise soruşturmaları sürüyor.

Aynı soruşturma kapsamında bugüne kadar 228 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 100 kişi tutuklandı. 96 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 şüpheli ise başka illerdeki FETÖ soruşturma kapsamında tutuklanırken, firarda olduğu belirlenen 26 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.