Tekirdağ'da FETÖ'nün emniyet yapılanmasına 3 tutuklama

TEKİRDAĞ'da FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanması soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 2 şube müdürü ile 1 komiser yardımcısı tutuklandı.Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve daha önce gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski emniyet şube müdürleri G.F ve K.Y. ile komiser yardımcısı N.T. ve Y.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince G.F. ve K.Y. ile N.T.'yi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinini ardından adliyeye sevk edilen G.F. ve K.Y. ile N.T. tutuklandı. Hakkında yakalama kararı bulunan komiser yardımcısı Y.K.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.