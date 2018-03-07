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Tekirdağ'da 'FETÖ hücre evi' operasyonuna 7 tutuklama

TEKİRDAĞ'da, FETÖ/PDY'nin, darbe girişiminin ardından yeniden oluşturduğu hücre evlerine düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'si tutuklandı. Tutuklu sayısı 12'ye çıkarken, 20 şüphelinin...

Tekirdağ'da 'FETÖ hücre evi' operasyonuna 7 tutuklama
TEKİRDAĞ'da, FETÖ/PDY'nin, darbe girişiminin ardından yeniden oluşturduğu hücre evlerine düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'si tutuklandı. Tutuklu sayısı 12'ye çıkarken, 20 şüphelinin emniyetteki sorgusunun ise sürdüğü bildirildi.
​Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'nin güncel faaliyetlerinin tespiti amacıyla yaptığı çalışmada, örgütün küçülerek yapılanmasını sürdürdüğü ve yeni 'il abileri', 'ilçe abileri', eğitim danışmanları' atadığı belirlenerek, bu kişiler takibe aldı. Örgütün yönetici pozisyonundaki üyelerinin, adli soruşturma kapsamında kaçak olarak yaşayan örgüt üyelerinin saklanmaları için, 'gaybubet' ve 'hijyen evleri' oluşturduğu ve bu evlerde yaşayanların da ihtiyaçlarını karşıladığı tespit edildi. Geçen 26 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, 42 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda örgütün hücre evlerinde yüklü miktarda nakit para, sahte kimlikler ve can yelekleri bulundu. Operasyonda ele geçirilen dijital malzemelerde, örgütün yeni bir programla iletişime geçtiği tespit edildi.
TUTUKLU SAYISI 12'YE YÜKSELDİ
Daha önce işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 6 kişi serbest bırakıldı.
İşlemleri tamamlanan 11 şüpheli daha Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere, 4 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Operasyonda tutuklu sayısı 12'ye yükselirken, 20 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 
15 ASKER GÖZALTINA ALINDI
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli yürüttüğü soruşturma kapsamında Tekirdağ merkezli aralarında Ankara'nın da bulunduğu 10 şehirde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 15 asker gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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