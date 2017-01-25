Tekirdağ'da FETÖ'den 41 şüpheli hakkında yakalama kararı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ merkezli FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 41 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 41 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Haklarında yakalama kararı bulunan 34'ü emniyet mensubu, 41 şüphelinin yakalanması için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ merkezli FETÖ/PDY''nin emniyet yapılanması yönelik geçen hafta 25 ilde yapılan operasyonlarda yakalanan 68 şüpheliden aralarında Tekirdağ eski Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'ın da bulunduğu 30 kişi tutuklanmış, 38 kişi de denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakılmıştı.