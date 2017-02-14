Tekirdağ'da FETÖ'den 3 işadamı tutuklandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu İlçesi'nde FETÖ/PDY adına faaliyette bulunmak ve finans sağlamak iddiası ile gözaltına alınan 5 işadamından 3'ü tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün işadamları yapılanmasına yönelik İl Emniyet Müdürülüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri Hayrabolu İlçesi'nde düzenlediği operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi geçen hafta gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 5 kişiden C.T., M.K. ve H.B. tutuklanırken, 2 kişi serbest bırakıldı.
Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu İlçesi'nde FETÖ/PDY adına faaliyette bulunmak ve finans sağlamak iddiası ile gözaltına alınan 5 işadamından 3'ü tutuklandı.