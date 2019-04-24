Tekirdağ'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı

TEKİRDAĞ'da, polisin dün düzenlediği operasyonda, Suriye uyruklu DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı. Teröristin, Çanakkale'de düzenlenen Anzak Günü için eylem hazırlığı yaptığının belirlendiği bildirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin kullandığı cep telefonu ile irtibatlı olduğunu belirlediği kişiyi takibe aldı. Bu kişinin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu saptandı. Polis, dün saat 07.00 sıralarında düzenlediği operasyonla Suriye uyruklu A.H.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

DEAŞ'lı teröristin, geçen ay Yeni Zelanda'da, camilerde Müslümanlara yönelik yapılan saldırılara karşılık Çanakkele'de bugün ve yarın düzenlenecek Anzak Günü etkinlikleri için eylem hazırlığı yaptığı saptandı.

Gözaltında alınan teröristin cep telefonları incelemeye alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.