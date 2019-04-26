Tekirdağ'da eylem hazırlığında yakalanan DEAŞ'lı adliye sevk edildi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, ()- ÇANAKKALE'de düzenlenen Anzak Günü etkinliklerinde eylem hazırlığı yaparken Tekirdağ'da yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu Abdulkerim Hılef, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin kullandığı cep telefonu ile irtibatlı olduğunu belirlediği kişiyi takibe aldı. Bu kişinin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu saptandı. Polis, iki gün önce saat 07.00 sıralarında düzenlediği operasyonla Suriye uyruklu Abdulkerim Hılef'i yakalayarak gözaltına aldı.

DEAŞ'lı teröristin, geçen ay Yeni Zelanda'da, camilerde Müslümanlara yönelik yapılan saldırılara karşılık Çanakkale'de düzenlenen Anzak Günü etkinlikleri için eylem hazırlığı yaptığı saptandı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Hılef, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



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