Tekirdağ'da DEAŞ şüphelisi tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarmanın terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 şüpheliden 'Ebu Malik' kod adlı Ahmet El Şerif, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışmada Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde bulunan Suriye uyruklu 2 kişinin terör örgütü DEAŞ ile bağlantısını tespit etti. Jandarma evlerine düzenlediği operasyonda DEAŞ şüphelileri Suriye uyruklu, Ahmet Muhammet ve 'Ebu Malik' kod adlı Ahmet El Şerif, yakalanarak gözaltına alınırken, evdeki dijital materyallara el konuldu. Jandarmadaki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet El Şerif, çıkarıldığı mahkemece, 'terör örgütüne üye olmak' ve 'terör faaliyetlerinde bulunmak' suçlarından tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.