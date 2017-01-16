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Tekirdağ'da 'canlı bomba' paylaşımına 2 gözaltı

TEKİRDAĞ'da sosyal medya üzerinden kentte 'canlı bomba' olduğuna yönelik paylaşımlarda bulunan 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Tekirdağ'da bazı kişilerin kentte 'canlı bomba' olduğuna ilişkin sosyal medya üzerinden...

Tekirdağ'da 'canlı bomba' paylaşımına 2 gözaltı
TEKİRDAĞ'da sosyal medya üzerinden kentte 'canlı bomba' olduğuna yönelik paylaşımlarda bulunan 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Tekirdağ'da bazı kişilerin kentte 'canlı bomba' olduğuna ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunması üzerine Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. Yapılan araştırmanın ardından 'canlı bomba' paylaşımları S.P. ve C.M.'nin yaptığı tespit edildi. Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli sağlık kontrolünün ardından götürüldükleri Tekirdağ'da Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile 'canlı bomba' iddialarını yalanladı. Emniyet açıklamasında, "İlimizle alakalı asılsız terör ve sözde canlı bomba içerikli haberlerin sosyal medya hesaplarından paylaşıldığı görülmüştür. Tekirdağ İl Emniyet müdürlüğü olarak kamuoyunu asılsız terör içerikli paylaşımlara karşı özenli davranmaya ve bu tarz paylaşımlara itibar etmemeleri ile yaymamaları gerektiği şeklinde bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirmede sözde paylaşımların kamuoyunda yarattığı olumsuz etkileri ve bu tarz ve benzer paylaşımlarda bulunan hesapların kullanıcılarının tespitine yönelik birimlerimizce araştırma başlatıldığı ifade edilmişti. Birimlerimizce yürütülen araştırmalar sonucunda kamuoyunda korku ve tedirginliğe sebebiyet vermek niyetiyle asılsız ve uydurma haber içerikli paylaşımlarda bulunan hesap kullanıcısı 2 şahıs tespit edilerek yakalandı" denildi.
 

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