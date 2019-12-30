Tekirdağ'da çalınan iş makineleri, Edirne'de bulundu

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinden 15 Eylül'de çalınan 2 iş makinesi, jandarma ekiplerince Edirne'nin Keşan ilçesinde bulundu.Keşan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekirdağ Süleymanpaşa'dan 15 Eylül'de çalınan ekskavatör ve kepçenin, Edirne Keşan'a bağlı Erikli köyünde olduğunu belirledi. Ekipler, Keşan Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla ekskavatör ve kepçeye el koydu. İş makineleri, işlemlerin arından sahibine teslim edildi. Jandarma ekipleri, hırsızların kimliklerinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.