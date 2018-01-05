Tekirdağ'da baba- oğul cinayetten tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde, Umut Kurtuluş (21) ile babası Fazıl Kurtuluş (55), Muharrem Ecrin'i (51) bıçakla öldürmek suçlamasıyla tutuklandı.Muratlı'da önceki gece Muradiye Mahallesi 106'ncı Sokak üzerinde Muharrem Ecrin arkadaşları Ayhan S. ve Özkan Ç. ile evinin bahçesine girdiği sırada arkasından gelen Umut Kurtuluş ile aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Umut Kurtuluş, elindeki bıçak ile Ecrin ve arkadaşları Ayhan S. ve Özkan Ç.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Muharrem Ecrin hayatını kaybetti.Polis, olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı Umut Kurtuluş ile olayla ilgisi bulunduğunu belirlediği babası Fazıl Kurtuluş'u gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ile oğlu tutuklanarak cezaevine konuldu.FOTOĞRAFLI



