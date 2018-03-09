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Tekirdağ'da 500 uyuşturucu hap ele geçirildi

TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonlarda 500 uyuşturucu hap, kokain ve bonzai ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Narkotik Büro ekiplerince,...

Tekirdağ'da 500 uyuşturucu hap ele geçirildi
TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonlarda 500 uyuşturucu hap, kokain ve bonzai ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Narkotik Büro ekiplerince, Süleymanpaşa'nın Zafer, Çorlu'nun Hıdırağa, Kapaklı'nın Pınarca mahallelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla operasyonlar düzenlendi. Süleymanpaşa'daki operasyonda, 500  uyuşturucu hap, 243 lira para ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Çorlu ve Kapalı'daki operasyonda ise 70 fişek bonzai, 24 fişek kokain, ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
Uyuşturucularla ilgili gözaltına alınan  Ş.T., C.B., M.Ü., Y.A., S.E., S.Ş. ve C.Ö.'nin soruşturmaları sürüyor.

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