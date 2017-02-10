Tekirdağ'da 500 polisle asayiş uygulaması

TEKİRDAĞ'da 500 polisle il merkezi ve 11 ilçede asayiş uygulaması yapıldı.



Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, TEM, KOM, narkotik, asayiş ve trafik ekiplerinden oluşan 500 polis, il genelinde huzur uygulamaları yaptı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın da denetlediği uygulamalarda, önceden belirlenen noktalarda şüpheli araçlar durdurularak arandı, sürücü ve yolculara kimlik kontrolü yapıldı. Ayrıca şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Aranan 3 kişi gözaltına alınırken, durdurulan bir otomobilde ise bir tabanca ve tabancaya ait kurşunlar ve bi kurusukı tabanca ele geçirildi.



Uygulama kapsamında denetlenen bazı işyerleri ve vatandaşlara Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası kesilerek işlem yapıldı.