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Tekirdağ'da 4 kaçak göçmen yakalandı
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında, Pakistan uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı. Malkara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ- Malkara yolundaki devriye görevi sırasında, şüphe üzerine 4 kişiyi...
GÜVENLİK 10.10.2019, 14:13
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında, Pakistan uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı.
Malkara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ- Malkara yolundaki devriye görevi sırasında, şüphe üzerine 4 kişiyi durdurup, kimlik kontrolü yapmak istedi. Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan kişilerin, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren, Pakistanlı kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Malkara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ- Malkara yolundaki devriye görevi sırasında, şüphe üzerine 4 kişiyi durdurup, kimlik kontrolü yapmak istedi. Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan kişilerin, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren, Pakistanlı kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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