Tekirdağ'da 3 DEAŞ'lı yakalandı

TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde polisin yaptığı operasyonda DEAŞ üyesi olduğu belirtilen 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada Ergene ilçesinde 3 kişinin DEAŞ'a eleman temin ettikleri ve örgüt adına silahlı faaliyetlerde bulunduklarını belirledi. Ergene'nin Sağlık Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda şüpheliler, A.C.B., Z.B. ve M.E.C., yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.