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Tekirdağ'da 25 yerinden bıçaklanan kadının cinayet şüphelisi yakalandı

TEKİRDAĞ'da, dün akşam oturduğu apartmanın girişinde 25 bıçak darbesiyle öldürülen Naciye Saygın'ın (72) katil zanlısı F.K., suç aletiyle birlikte yakalandı. Merkez Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Kuzey Ege Sokak'taki Umut...

Tekirdağ'da 25 yerinden bıçaklanan kadının cinayet şüphelisi yakalandı
TEKİRDAĞ'da, dün akşam oturduğu apartmanın girişinde 25 bıçak darbesiyle öldürülen Naciye Saygın'ın (72) katil zanlısı F.K., suç aletiyle birlikte yakalandı.
Merkez Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Kuzey Ege Sokak'taki Umut Apartmanı'nda oturan Naciye Saygın, dün alışveriş yaptıktan sonra akşam saatlerinde evine doğru yürümeye başladı. Saygın, evinin bulunduğu apatmanının giriş katında 25 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Naciye Saygın'ın cansız bedeni, Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İFADE VERMEDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri, katil zanlısının yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Olay yerinde delil toplayan polis, bölgedeki tüm güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı. Polis, yaptığı çalışmada şüpheli F.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, polise olayda kullandığı bıçağı ve cinayetten sonra üzerindeki kanlı elbiseleri bıraktığı yeri gösterdi. Poliste susma hakkını kullandığı belirtilen F.K., sağlık kontrolünden geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Naciye Saygın'ın cenazesi ise yakınları tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Karabeyli köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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