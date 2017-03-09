Tekirdağ'da 22 'FETÖ ablası' gözaltına alındı

TEKİRDAĞ merkezli FETÖ/PDY'nin ablalarına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 42 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin ablalarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 42 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri hakkında yakalamak kararı verilen 42 şüpheli için 9 ayrı ilde operasyon düzenledi. Operasyonlarda şu ana kadar 22 şüpheli gözaltına alınırken, diğerlerini yakalamak için çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan 22 şüphelinin Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları sürüyor.