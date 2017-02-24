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Tekirdağ'da 2 sokak satıcısı tutuklandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ'da polisin sokakta uyuşturucu satanlara yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişiden 2'si tutuklanırken, operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi'nde...

Tekirdağ'da 2 sokak satıcısı tutuklandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ'da polisin sokakta uyuşturucu satanlara yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişiden 2'si tutuklanırken, operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi'nde polis ekipleri sokakta uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilenlere yönelik 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 69 uyuşturucu hap, 23 gram poşet içerisinde bonzai uyuşturucu maddesi, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 20 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2'si tutuklanırken, 2'si de serbest bırakıldı.

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