Tekirdağ'da 15 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ'da sokaklarda uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik polisin gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu, Zafer Mahallesi ve Malkara'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen sokak satıcılarına Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Büro ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız av tüfeği ve 31 fişek, 1 kuru sıkı tabanca, 53 fişek sentetik uyuşturucu bonzai, 40 uyuşturucu hap, 2 fişek esrar, 20 uyuşturucu paketlemede kullanılan kağıt parçaları ele geçirildi.

Emniyetteki soruşturmaları tamamlanan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 1'i de serbest bırakıldı.





