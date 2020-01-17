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Tekirdağ'da 1 ton kaçak tütün ele geçirildi
GÜVENLİK 17.01.2020, 13:30
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde jandarmanın dört işyerine yaptığı baskında, 1 ton kaçak tütün ile içi tütün doldurulmuş 5 bin makaron ele geçirildi.
Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Velimeşe Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, mahallede kaçak tütün satışı yaptığı tespit edilen 4 ayrı iş yerine, eş zamanlı baskınlar düzenleyerek arama yaptı. Yapılan aramalarda çok sayıda çuvalda, piyasa değeri yaklaşık 70 bin TL olan 1 ton kaçak tütün ele geçirildi. Kaçak tütünlere el koyan jandarma ekipleri işletme sahiplerini de işlem yapmak üzere Velimeşe jandarma karakoluna götürdü. Olayla ilgili başlatılan inceleme ve soruşturmalar sürdürülüyor.
Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Velimeşe Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, mahallede kaçak tütün satışı yaptığı tespit edilen 4 ayrı iş yerine, eş zamanlı baskınlar düzenleyerek arama yaptı. Yapılan aramalarda çok sayıda çuvalda, piyasa değeri yaklaşık 70 bin TL olan 1 ton kaçak tütün ele geçirildi. Kaçak tütünlere el koyan jandarma ekipleri işletme sahiplerini de işlem yapmak üzere Velimeşe jandarma karakoluna götürdü. Olayla ilgili başlatılan inceleme ve soruşturmalar sürdürülüyor.
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