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Tekirdağ-Çanakkale karayolunda drone ile trafik denetimi
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde trafik ekipleri, Malkara- Çanakkale karayolu üzerinde radar ve drone ile havadan uygulama yaptı. Uygulamada kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü...
GÜVENLİK 20.09.2019, 16:21
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde trafik ekipleri, Malkara- Çanakkale karayolu üzerinde radar ve drone ile havadan uygulama yaptı. Uygulamada kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ile Malkara Bölge Trafik İstasyon Amirliği İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, Malkara- Çanakkale karayolu üzerinde yaklaşık 3 saat boyunca radar ve drone ile havadan uygulama yaptı. Uygulamada havadan kural ihlali yapan sürücüler tek, tek belirlenip araçların plakası yaklaşık 200 metre mesafedeki kontrol noktasındaki ekiplere bildirildi. Ayrıca radar cihazıyla hız ihlali yapan sürücülere ceza kesilirken karayolunda kask takmayan motosiklet sürücüleri de havadan görüntülendi. Ekipler tarafından kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ile Malkara Bölge Trafik İstasyon Amirliği İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, Malkara- Çanakkale karayolu üzerinde yaklaşık 3 saat boyunca radar ve drone ile havadan uygulama yaptı. Uygulamada havadan kural ihlali yapan sürücüler tek, tek belirlenip araçların plakası yaklaşık 200 metre mesafedeki kontrol noktasındaki ekiplere bildirildi. Ayrıca radar cihazıyla hız ihlali yapan sürücülere ceza kesilirken karayolunda kask takmayan motosiklet sürücüleri de havadan görüntülendi. Ekipler tarafından kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
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