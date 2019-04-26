Tekerleğe sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki otomobilin tekerlek kısmında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Turan Mahallesi Kurultay Sokak'ta küçük çocuklardan kaçan yavru kedi, yol kenarında park halindeki 45 ZB 8085 plakalı otomobilin sağ ön tekerlek kısmına girerek, mahsur kaldı. Aracına binmek isteyen Recep Karaçay (65), sesini duyduğu kediyi kendisi çıkarmaya çalıştı; ancak başaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi, 15 dakikalık çalışmayla yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kedi sokağa kaçarken, araç sahibi, "Kedi sağ kurtulduğu için mutluyum. İtfaiye görevlilerine dua edeceğim" dedi.
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