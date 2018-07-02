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Tekeri ısınan mermer yüklü TIR'ın dorsesinde yangın

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, seyir halindeyken tekeri ısınan, mermer yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.  Adıyaman'dan Diyarbakır'a mermer blokları...

Tekeri ısınan mermer yüklü TIR'ın dorsesinde yangın

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, seyir halindeyken tekeri ısınan, mermer yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. 
Adıyaman'dan Diyarbakır'a mermer blokları taşıyan Veysel Özinekçi yönetimindeki 21 AAE 192 plakalı TIR'ın tekeri, aşırı ısınma sonucu alev aldı. Alevleri fark eden Özinekçi, TIR'ı sağa çekip, kupayı dorseden ayırdıktan sonra itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip, söndürdü. Alevlere müdahale sırasında araç geçişine izin verilmeyen yolda uzun kuyruk oluştu. Yangın nedeniyle dorsede hasar meydana gelirken, TIR'ın kaldırılmasının ardından yol da ulaşıma açıldı.

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